En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadas

Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadas

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, de los 11 municipios que componen el Urabá, 10 presentan daños, con mayor gravedad en Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí.

Publicidad

Publicidad

Publicidad