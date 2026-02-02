Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadas

Autoridades en Antioquia confirman la muerte de una persona y tres más desaparecidas en la zona de Urabá, las subregión más golpeada por el invierno.

El reporte es que los hechos fueron en zona rural del municipio de Necoclí, uno de los municipios que se encuentra bajo el agua, debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Antioquia y donde cuatro personas que estaban haciendo labores de pancoger, fueron arrastradas por las aguas, así lo acaba de confirmar el gobernador Andrés Julián Rendon.

"De las cuatro personas desaparecidas en el municipio de Necoclí, la mayoría de ellos son pobladores rurales mayores. El que se encontró ya fallecido es un hombre mayor, un poblador rural, un campesino. Y esperamos tener más detalles de las otras tres personas que ojalá puedan ser encontradas con vida", indicó.

Luego de encabezar un consejo extraordinario de gestión del riesgo con los alcaldes de las localidades afectadas, el gobernador se dirige para hacer presencia en al menos tres de los municipios más afectados, y este martes estará en San Juan de Urabá para reunirse con autoridades locales del norte del departamento, para evidenciar de primera mano la magnitud de las emergencias, que hasta el momento dejan 7.511 familias damnificadas.



Y es que según indicó Rendón, de los 11 municipios que componen la subregión del Urabá, 10 presentan daños, con mayor gravedad en Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí. También se registran afectaciones en El Bagre, en el Bajo Cauca, y en Urrao, en el Suroeste antioqueño. Según el balance entregado por los alcaldes, requieren ayuda humanitaria de emergencia, la cual ya está siendo gestionada por el Dagran.

Además, de los 40 kits de maquinaria disponibles, 15 serán priorizados para Urrao, con el fin de atender daños en infraestructura educativa, pérdida de banca vial y afectaciones a puentes, en articulación con la Secretaría de Infraestructura.

Desde la Gobernación también se activaron acciones con otras dependencias: la Secretaría de Ambiente recordó a los alcaldes la disponibilidad de kits de materiales para restablecer acueductos afectados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico evalúa las pérdidas en hectáreas y productores agropecuarios. La mayor afectación agrícola se concentra en San Juan de Urabá, especialmente en cultivos de plátano.

