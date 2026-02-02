¿De qué hablarán Petro y Trump en la Casa Blanca? Mañanas Blu, lunes, 2 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 2 de febrero de 2026:



La senadora María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda , habló de la ponencia para que se le permita a Iván Cepeda participar en la consulta Frente por la Vida.

, habló de la ponencia para que se le permita a Iván Cepeda participar en la consulta Frente por la Vida. José Daniel López, presidente de Alianza In , dio detalles del proyecto del Gobierno que acabaría con plataformas de transporte.

, dio detalles del proyecto del Gobierno que acabaría con plataformas de transporte. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo , se pronunció sobre la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’.

, se pronunció sobre la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’. Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes , comentó sobre la denuncia por la firma de contratos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

, comentó sobre la denuncia por la firma de contratos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Ángela María Muñoz, directora de la Fundación JIC y promotora ley Brazos Vacíos, se refirió al decreto publicado por el Gobierno sobre la donación de la leche materna en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: