En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fiscalía de EE.UU. pide aplazar audiencia en caso contra Nicolás Maduro por "temas logísticos"

Fiscalía de EE.UU. pide aplazar audiencia en caso contra Nicolás Maduro por "temas logísticos"

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Juez estadounidense hace pública nueva acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro
Acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro
Foto: AFP, ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad