Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Contraloría inició fiscalización por presunto detrimento tras cambio de contratista en Hidroituango

Contraloría inició fiscalización por presunto detrimento tras cambio de contratista en Hidroituango

Se evaluarán eventuales afectaciones al patrimonio público por el cambio de contratista, así como posibles sobrecostos y riesgos fiscales.

