Trump antes de reunirse con Petro: "Después de incursión en Venezuela cambió su actitud"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, en la víspera de su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que este ha cambiado "mucho su actitud" desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que espera tener el martes una buena reunión con él.

"El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

El mandatario agregó que durante la visita de Petro hablarán del combate contra las drogas porque "cantidades tremendas salen de su país".

Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró que existe un ambiente positivo sobre la reunión entre ambos mandatarios y que se trata de una señal de un "buen entendimiento diplomático y también en lo económico" para la región.



La visita de Petro a la Casa Blanca se produce tras un año de tensión y fuertes desencuentros entre ambos mandatarios.

Presidente Gustavo Petro

El pasado septiembre, la Administración de Trump retiró a Colombia de países que cooperan en el combate al narcotráfico y el Departamento de Estado revocó la visa a Petro después de que este llamara a los soldados estadounidenses desde Nueva York a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

En octubre, Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico y el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a Petro y a su entorno familiar al ponerlos en la llamada Lista Clinton.

Petro, que acordó la reunión con Trump tras la captura de Maduro el 3 de enero, llegó el domingo por la noche a Washington tras recibir un visado especial que le permitió viajar a territorio estadounidense.