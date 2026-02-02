Petro viajó a Washington con el abogado que lo defiende tras su inclusión en la Lista Clinton

En vivo
Como invitado especial viajó también Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de 10.000 millones de pesos por la defensa jurídica internacional del mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.

petro-whashington.jpg
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.
Foto: Presidencia de la República
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

