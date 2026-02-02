Petro viajó a Washington con el abogado que lo defiende tras su inclusión en la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington. Su avión aterrizó a la medianoche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, acompañado de una amplia comitiva integrada por su hija Andrea Petro; el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda Espitia; la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar; el coordinador de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, y la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán.

Como invitado especial viajó también Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de 10.000 millones de pesos por la defensa jurídica internacional del mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.

Antes de abordar el avión, el presidente se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump y llamó a la movilización ciudadana. “Pienso que hay que llenarnos de optimismo, los espero el martes cuando esté reunido con Trump a hacer la cadena de los afectos. Finalmente nos protege el amor y las energías inteligentes que representan la luz”, dijo.

Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

La convocatoria a las calles estuvo acompañada de un trino en el que el mandatario reveló que sostuvo una conversación con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Aunque el viaje tendrá una duración de cuatro días, Petro también contó que se despidió de su madre antes de abandonar el país.



La agenda del presidente en Washington comenzará este lunes con una reunión preparatoria del encuentro bilateral que se realizará el martes hacia las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca. Además, su visita tendrá un componente académico, con una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático en el continente.

Petro también sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas estadounidenses tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. A esto se suma un encuentro con la diáspora colombiana, programado en la Biblioteca Martin Luther King.

La visita ha generado gran expectativa y el presidente llegó a la capital estadounidense con regalos. Uno de ellos será para la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump: un poncho elaborado a mano por comunidades de Nariño. Sobre el obsequio destinado al presidente Donald Trump, por ahora no se conocen detalles.

El último componente de la visita será de carácter comercial. El jefe de Estado se reunirá con agremiaciones norteamericanas del sector cacaotero para explorar alternativas que permitan potenciar y comercializar este producto, como parte de la estrategia de sustitución de cultivos que el Gobierno busca mostrar ante Estados Unidos como resultado de su política de lucha contra las drogas.