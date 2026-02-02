La ciencia hace historia, realizan el primer trasplante de cara del mundo: donante recibió eutanasia

Un equipo de un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, España, consiguió llevar a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia y tomó la decisión de realizar esta acción solidaria antes de morir.

Instrumentos para cirugía Foto: ImagenFX

Así lo anunció este lunes, 2 de febrero, el hospital barcelonés en una rueda de prensa. Durante el evento se encontraba la receptora del transplante, Carme, quien sufrió una fuerte infección que provocó la muerte de células y tejidos de su cara.



Un logro histórico para la ciencia y la salud mental

Donante y receptor del trasplante de cara deben compartir sexo y grupo sanguíneo, además de presentar unas medidas antropométricas de la cabeza semejantes para garantizar la simetría a la hora del trasplante.

Además, la cara concentra la imagen que el individuo proyecta hacia los demás y está estrechamente ligada a la identidad personal, por lo que las lesiones faciales pueden tener un fuerte impacto en la salud mental.

Blu Radio HO/AFP

Este trasplante supone un avance relevante en la cirugía reconstructiva y abre la puerta a nuevas intervenciones en pacientes que cumplan los criterios de compatibilidad necesarios.



El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital barcelonés, Joan-Pere Barret, explicó cómo consiguieron llevar a cabo con éxito el procedimiento:

El hecho de tener una donante que recibió la eutanasia nos permitió la planificación en 3D tanto de la paciente como de la donante, cosa que facilitó el trabajo aseguró.

Este hospital público, referente en Cataluña y en el resto de España, apuesta por la investigación y la innovación aplicadas a la asistencia clínica. Cuenta con 11.000 profesionales y tiene en marcha 92 grupos de investigación y 1.377 ensayos clínicos activos, según datos del centro en su página web.