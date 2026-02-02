En vivo
Ciencia  / La ciencia hace historia, realizan el primer trasplante de cara del mundo: donante recibió eutanasia

La ciencia hace historia, realizan el primer trasplante de cara del mundo: donante recibió eutanasia

El hospital encargado de llevar a cabo el procedimiento cuenta con más de 11.000 profesionales dedicados a la investigación e innovación en la ciencia clínica, lo que permitió llevar a cabo con éxito el trasplante.

