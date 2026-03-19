Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. A diario, miles de personas revisan los resultados con la expectativa de acertar el número ganador y acceder a los premios que ofrece este sorteo tradicional, reconocido por su constancia y amplia participación.



Número ganador del Sinuano Día hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 19 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los apostadores participar de manera continua.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden verificar si su número fue el ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido un factor clave para mantener la confianza de los participantes.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diversas estrategias y presupuestos. Cada opción cuenta con probabilidades y premios distintos, según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales modalidades están:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que tanto quienes buscan premios más altos como quienes prefieren apuestas más simples encuentren una opción adecuada.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día es la posibilidad de participar con montos accesibles, lo que facilita el acceso a un público amplio.



Los valores autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que jugadores con diferentes presupuestos puedan intentar su suerte diariamente.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el premio se debe presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de juego más frecuentes en la región Caribe, gracias a su accesibilidad, variedad de apuestas y cumplimiento en la publicación de resultados.