Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, gracias a su trayectoria y a la confianza que ha generado entre los apostadores. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego se caracteriza por la transparencia en sus sorteos y la rápida divulgación de los resultados oficiales, lo que permite a los participantes verificar su jugada en cuestión de minutos.



Número ganador de Caribeña Día hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 19 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día cuenta con un horario fijo que facilita la planificación de las apuestas:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales son publicados casi de inmediato a través de los canales autorizados. Esta agilidad en la entrega de la información ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de opciones para apostar, lo que permite a los jugadores elegir según sus preferencias o presupuesto. Estas son las modalidades disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes premios, que varían según el nivel de acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

El Caribeña Día también destaca por permitir apuestas accesibles para distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esta amplitud en los montos facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos varían de acuerdo con el monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: se solicitan únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones de juego más accesibles y confiables del país.