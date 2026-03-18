Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se posiciona como uno de los sorteos más tradicionales y confiables en Colombia, respaldado por su trayectoria y la credibilidad que ha construido entre los apostadores.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el miércoles 18 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día tiene un horario establecido que facilita la participación de los usuarios:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican casi de inmediato a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión ha sido clave para mantener la confianza de los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las principales ventajas de este sorteo es la variedad de opciones de juego, que se ajustan a diferentes preferencias y presupuestos. Estas son las modalidades disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, que varían según el nivel de acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

El Caribeña Día permite realizar apuestas con montos accesibles, lo que amplía la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita que tanto apostadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin inconvenientes.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Caribeña Día continúa consolidándose como una alternativa de juego accesible, ágil y confiable en Colombia.