"Presión insostenible sobre las finanzas de Colpensiones": Gobierno defiende traslado desde AFP

El Gobierno nacional continuará adelante con su idea de exigir el traslado de unos $25 billones en ahorros pensionales que hoy están en los fondos privados de pensión hacia Colpensiones, de acuerdo. Con uno comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El anuncio se da apenas unas horas después de la polémica desatada por una carta del Banco de la República en la que advierte al gobierno nacional que un decreto de ese tipo podría ser abiertamente ilegal.

El objetivo del gobierno es que los ahorros de quienes se cambiaron del régimen privado de pensiones Colpensiones al amparo del artículo 76 de la reforma pensional, sean entregados a Colpensiones de inmediato.

"De los trasladados se les ha reconocido la pensión a más de 24 mil afiliados, los cuales han sido atendidos y pagados por Colpensiones representando aportes superiores a 5.4 billones de pesos. De los traslados en mención, los aportes de los afiliados permanecen en los fondos privados creando una presión insostenible sobre las finanzas de COLPENSIONES.



La propuesta ha sido duramente criticada por distintos actores, porque podría llevar ha enormes problemas operativos e incluso a una disparada del costo de la deuda pública si se obliga a los fondos privados a liquidar a sus inversiones de inmediato para trasladar dinero en efectivo.

"Teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales y en particular las inversiones de los fondos privados en Títulos de Deuda Pública TES, el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado", agregó el Ministerio de Hacienda.

Entidades tendrán nuevas normas con reforma pensional. AFP y Blu Radio

En su momento, el presidente Gustavo Petro anunció mesas de trabajo con los fondos privados de pensiones para hablar sobre esta problemática, pero hasta el momento, ninguna reunión ha sido convocada.

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La reforma pensional se encuentra actualmente suspendida mientras la Corte Constitucional decide de fondo sobre las demandas presentadas contra la iniciativa. El único artículo que quedó vigente. fue el artículo 76.

Otra de las críticas al gobierno es que la jugada le permitiría liberar de inmediato $25 billones del presupuesto nacional, en plena época de elecciones. El Gobierno se ha defendido recordando que si la reforma estuviera vigente esos recursos se entregarían directamente al Banco de la República.

