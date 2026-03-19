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Blu Radio  / Economía  / "Presión insostenible sobre las finanzas de Colpensiones": Gobierno defiende traslado desde AFP

"Presión insostenible sobre las finanzas de Colpensiones": Gobierno defiende traslado desde AFP

A pesar de la advertencia del Banco de la República sobre la posible ilegalidad de un proyecto de decreto que ordena el traslado de 25 nillonws de pesos, el gobierno anuncia que seguirá adelante con la idea.

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