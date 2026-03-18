Alertan que traslado anticipado de pensiones sería ilegal y riesgoso: “Gobierno excede funciones”

El Banco de la República emitió una alerta frente al proyecto de decreto del Gobierno que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero el Ministerio de Trabajo publicó el borrador de dicho decreto que aplicaría para los afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.

Sin embargo, para el Banco de la República, esto no solo contradice lo establecido en la ley vigente, sino que también podría generar efectos económicos negativos si se implementa en los términos planteados.



La preocupación principal es la exigencia de que, una vez un afiliado decida trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen público, la totalidad de sus recursos sea transferida de manera casi inmediata.

Según el emisor central, esta medida desconoce la Ley 2381 de 2024, la cual establece que los ahorros deben permanecer administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión del afiliado.

“De esta manera, el traslado anticipado de los recursos a Colpensiones que contempla el proyecto de decreto no se encuentra autorizado por la ley y excedería, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno”, dice la carta advirtiendo que una medida de este tipo abriría la puerta a demandas o cuestionamientos sobre la validez de la norma en caso de ser expedida.

Publicidad

El Banco agregó que el traslado masivo de recursos en un periodo corto, que según el proyecto sería de hasta 15 días, podría obligar a las AFP a liquidar inversiones de forma acelerada y generar presiones en el mercado de deuda pública, particularmente en los títulos TES, que concentra una parte importante del ahorro pensional.

“Este traslado incluye el capital acumulado más los rendimientos generados hasta la fecha de la transferencia efectiva. Cabe anotar que por la magnitud de este traslado, su realización en un lapso tan corto podría tener implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales en los cuales las AFP tienen invertida la mayor parte de sus recursos, en particular el de títulos de deuda pública, TES”, detalló la comunicación.

El Banco pidió al Gobierno respetar el marco legal vigente y no llegar a decisiones que generan más inestabilidad tanto jurídica como económica en el país, pues ya el sector está ante la expectativa de una decisión de fondo de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la reforma pensional.