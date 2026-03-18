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Blu Radio  / Economía  / Alertan que traslado anticipado de pensiones sería ilegal y riesgoso: “Gobierno excede funciones”

Alertan que traslado anticipado de pensiones sería ilegal y riesgoso: “Gobierno excede funciones”

El Banco de la República advirtió sobre el proyecto de decreto del Gobierno que pretende regular el traslado de recursos pensionales de fondos privados a Colpensiones.

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