Colombianos ahora podrán recibir pensión más alta: ley lo permite si se cumplen estos requisitos

Para miles de trabajadores en Colombia, llegar a la pensión es uno de los objetivos más grandes luego de años de trabajo y de aportar al sistema. La pensión no solamente garantiza un ingreso para la vejez, sino que también permite proteger al afiliado en caso de invalidez y ofrece respaldo económico a la familia del cotizante si este fallece.

De hecho, según lo revelado por Colpensiones, el Sistema General de Pensiones busca asegurar la protección económica ante situaciones como la vejez, la invalidez o incluso la muerte, por medio del reconocimiento de una pensión y otras prestaciones establecidas por la ley.



Colombianos ahora recibirán pensiones más altas

Actualmente, para poder pensionarse en Colombia los hombres deben llegar a la edad de 62 años y completar 1.300 semanas cotizadas, lo que quiere decir que el trabajador deberá aportar al sistema durante cerca de 26 años.

Por su parte, las mujeres llegan a la jubilación a la edad de 57 años y, para el año 2026, deben haber cotizado 1.250 semanas. Un número que se reducirá gradualmente en los próximos años hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Sin embargo, las personas que deciden seguir cotizando luego de cumplir el mínimo de semanas tienen la posibilidad de recibir una mesada mucho más alta.



Colpensiones anuncia bono pensional para adultos mayores en pobreza extrema Foto: Colpensiones

Qué pasa si cotiza más semanas

Cuando un afiliado supera el número mínimo de semanas exigidas, ese tiempo adicional no se pierde. De hecho, este detalle puede representar un aumento en el valor de la pensión bastante significativo.

De hecho, la mesada pensional aumenta un 1,5 % por cada 50 semanas adicionales cotizadas. Esto quiere decir que quienes trabajan y cotizan durante más tiempo pueden mejorar su porcentaje de pensión frente al ingreso base de liquidación.



Hasta cuánto puede incrementar la pensión

La ley establece ciertos límites. Normalmente, las personas se pensionan con el 65 % de su ingreso Base de Liquidación (IBL).

Sin embargo, con semanas adicionales el porcentaje podría incrementar, aunque está sujeto a un tope máximo: la pensión puede aumentar hasta el 80 % del IBL.



Ese máximo suele alcanzarse alrededor de 1.800 semanas cotizadas.

Después de ese punto, seguir cotizando ya no incrementa el valor de la mesada.

Por eso, especialistas recomiendan revisar con anticipación la historia laboral y las semanas acumuladas para tomar decisiones informadas sobre la pensión y el momento ideal para solicitarla.