Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 10 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su frecuencia diaria y un atractivo plan de premios lo convierten en una de las opciones favoritas para quienes prueban suerte con la esperanza de acertar el número ganador y obtener recompensas económicas importantes.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 10 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 10 de marzo de 2026 es el 9132 - 8. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9132

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 132

La quinta: 8

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de la apuesta y de la cantidad de cifras acertadas por el jugador. Los pagos oficiales por cada peso apostado se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que aumentó las probabilidades de obtener premios adicionales. Este cambio también ha despertado mayor interés entre los apostadores frecuentes, consolidando al Dorado Mañana como uno de los juegos de chance más seguidos en el país.



Horario del sorteo Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un horario establecido que permite a los jugadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta. La programación del sorteo es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden consultar con facilidad los resultados y verificar si su número fue el ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro del premio.



De acuerdo con la operadora Paga Todo, cuando el valor ganado es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de manera rápida y segura, garantizando que los ganadores puedan recibir su dinero sin inconvenientes.