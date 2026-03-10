En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Empresas deberán contratar a este tipo de personas: esto debe tener en cuenta para cumplir la norma

Empresas deberán contratar a este tipo de personas: esto debe tener en cuenta para cumplir la norma

Desde 2026, empresas con más de 100 trabajadores deberán ajustar sus procesos de contratación para cumplir con una nueva obligación laboral en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad