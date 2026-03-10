Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Gracias a su frecuencia diaria y a la rapidez con la que se publican los resultados, este juego de azar se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes prueban suerte con números de la suerte o combinaciones personales.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 10 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 10 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rapidez con la que se difunden los resultados.

El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son los siguientes:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados se publican a través de canales oficiales y en puntos de venta autorizados. Esto permite que los apostadores puedan verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diversos presupuestos y estrategias de juego. Cada tipo de apuesta tiene probabilidades distintas y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija si desea apostar por premios más altos o por opciones con mayores probabilidades de acierto, dependiendo de su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.



Documentos básicos

Para realizar el trámite es necesario presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto obtenido, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta forma, los jugadores del Paisita Día pueden reclamar sus premios siguiendo los procedimientos establecidos, lo que garantiza transparencia y seguridad durante todo el proceso.