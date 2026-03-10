En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Sale a la luz detalle clave del asesinato a bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá

Sale a la luz detalle clave del asesinato a bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá

Según la investigación, la madre del menor fue recogida por el hombre y trasladada al sector de Villa Luz en Bogotá.

Sale a la luz detalle clave de asesinato de bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá
Sale a la luz detalle clave de asesinato de bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá
Foto: Unsplash / AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad