Sale a la luz detalle clave del asesinato a bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá

Luego de conocerse nuevos detalles del crimen de una mujer de entre 30 y 35 años y su hijo de 10 meses, hallados al interior de un vehículo Volkswagen gris oscuro cerca del Jardín Botánico de Bogotá, crece la indignación en la capital.

El pasado 12 de diciembre de 2025, un accidente fue reportado en la calle 63, entre carreras 66 y 70, hacia las 3:03 de la mañana, cuando un vehículo se encontraba sobre el pavimento.

Al llegar las autoridades, según pudo confirmar El Ojo de la Noche de Blu Radio ese día, encontraron los cuerpos de la mujer y el bebé sin vida. También hallaron a un hombre en aparente estado de inconsciencia, quien fue atendido por las autoridades y trasladado a la Clínica Colombia.

Esta es la hipótesis de la muerte de bebé y mujer al interior de un carro en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Aunque algunas versiones señalaban que se trató de un accidente de tránsito, luego de casi tres meses la investigación de las autoridades y el informe de Medicina Legal revelaron un sorprendente giro en el caso.



Según la investigación, la madre del menor fue recogida por el hombre y trasladada al sector de Villa Luz. Sin embargo, al percatarse de que su hijo estaba muerto, la mujer reclamó, lo que habría desatado una discusión en la que el hombre presuntamente la atacó con un arma cortopunzante.

Según afirmó la Fiscalía, “respecto al niño, se evidencian lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo”.

Posteriormente, el hombre habría alterado la escena para evitar ser descubierto. “El hombre habría limpiado el vehículo y posteriormente chocado contra un árbol para simular una colisión”, afirmaron desde la Fiscalía.

Publicidad

Uno de los detalles más impactantes del caso es que el hombre presuntamente habría movido el cuerpo de la mujer a la silla del conductor y se habría acomodado en el puesto del copiloto para que pareciera que se trató de un accidente.

El hombre ahora es procesado por los delitos de “homicidio y feminicidio, ambas conductas agravadas, además del ocultamiento, la alteración y la destrucción de elementos materiales probatorios”.