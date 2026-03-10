Cuál es la presión correcta para los neumáticos: puede ahorrar hasta un 3 % de gasolina

La presión de los neumáticos es uno de los aspectos más básicos del mantenimiento de un carro, pero también uno de los que más conductores suelen pasar por alto. Revisarla con regularidad no solo influye en la seguridad, sino también en el consumo de combustible y en la vida útil de las llantas.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, por lo que su estado y presión influyen directamente en la estabilidad, la frenada y el comportamiento general del carro.

Aun así, muchos conductores rara vez revisan este elemento o desconocen cuál es la presión correcta recomendada por el fabricante.

Si uno o más neumáticos tienen una presión incorrecta, puede provocar una diferencia en la resistencia al rodaje. Foto: AFP

¿Cuál es la presión correcta de los neumáticos?

No existe una presión universal válida para todos los carros. Cada fabricante establece un valor específico dependiendo del modelo, del tamaño de las llantas e incluso de la carga que lleve el vehículo.



Sin embargo, como referencia general, la presión de inflado suele ubicarse entre 30 y 36 PSI, aunque siempre es recomendable consultar la cifra exacta indicada por la marca.

Esa información normalmente se encuentra en:



Un sticker en el marco de la puerta del conductor.

La tapa del depósito de combustible.

El manual del vehículo.

En muchos casos también se incluyen valores diferentes dependiendo de si el carro circula con carga completa o con pocos pasajeros.

Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia y hacen que el motor trabaje más Foto: AFP

¿Por qué la presión afecta el consumo de gasolina?

Circular con los neumáticos por debajo de la presión recomendada aumenta la resistencia al rodamiento, o sea que el motor debe trabajar más para mover el vehículo, lo que termina elevando el consumo de combustible.

Según estimaciones utilizadas en la industria automotriz, llevar las ruedas un 20 % por debajo de la presión recomendada puede aumentar el consumo hasta un 3 %.

Aunque la cifra parezca pequeña, a lo largo de un año puede representar un gasto adicional considerable en gasolina, además de provocar un desgaste irregular de las llantas.

Desde hace varios años, muchos vehículos incorporan sistemas electrónicos que ayudan a controlar este aspecto. Se trata del TPMS (Tire Pressure Monitoring System), un sistema que utiliza sensores para medir la presión de cada neumático.

Cuando detecta que alguna rueda está por debajo del nivel recomendado, el sistema envía una alerta en el tablero del carro, avisando al conductor que debe revisar la presión.

Las llantas son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Foto: AFP

¿El clima influye en la presión de los neumáticos?

Otro factor que muchos conductores no tienen en cuenta es que la presión del aire cambia con la temperatura.

Cuando la temperatura ambiente baja, el aire dentro de los neumáticos se contrae. En términos generales, por cada 5 grados Celsius que disminuye la temperatura, la presión puede caer cerca de 1 PSI.