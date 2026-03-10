Juan Daniel Oviedo: ¿El nombre del consenso para acompañar a Paloma Valencia?

Tras los resultados de la "Gran Consulta por Colombia", el panorama político de la centroderecha comienza a definirse bajo una consigna clara: la unidad a través de una coalición que trascienda los partidos tradicionales.

El exministro Mauricio Cárdenas, uno de los promotores de esta iniciativa, confirmó en Mañanas Blu, que tras una reunión con los nueve integrantes del grupo, existe un consenso mayoritario para que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de la candidata ganadora, Paloma Valencia.



Juan Daniel Oviedo: El complemento estratégico

Para Cárdenas, la figura de Oviedo representa un activo fundamental debido a su extraordinaria votación y su capacidad para conectar con un electorado moderado

Mientras Paloma Valencia consolidó un liderazgo contundente con el 50 % de la votación total de la consulta —superando incluso el caudal electoral del Centro Democrático—, Oviedo aporta un mensaje distinto y "neutro" que no se centró en el ataque a otros sectores, sino en el reconocimiento de realidades sociales

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Foto: Blu Radio

"Es un buen complemento y pues con un buen caudal de votos", señaló Cárdenas, destacando que la decisión final depende ahora de la conversación privada entre ambos líderes.



La intención es clara: mover la candidatura hacia el centro para sumar fuerzas que permitan ganar en la primera vuelta



Superar el 2016 y desmontar la "Paz Total"

Uno de los puntos neurálgicos de la nueva coalición es la postura frente a los acuerdos de paz. Cárdenas fue enfático en que el próximo gobierno no debe dedicarse a intentar deshacer el acuerdo de 2016. Por el contrario, propone respetar la institucionalidad de la JEP y cumplir con la inversión social en las zonas más afectadas por el conflicto.

Según el exministro, la discusión sobre la presencia de las Farc en el Congreso perderá vigencia este 20 de julio, cuando termine su periodo constitucional, lo que facilita "pasar la página".

No obstante, existe un acuerdo unánime dentro de la coalición sobre la necesidad de desmontar la "Paz Total" impulsada por el gobierno actual

Cárdenas aseguró que las mesas de negociación vigentes "no van más", centrando la agenda de seguridad en otros pilares que generen mayor consenso nacional.



Propuestas sociales como eje de Gobierno

Más allá de la arquitectura política, Mauricio Cárdenas busca que la agenda de gobierno incluya programas sociales de alto impacto que él mismo defendió durante su precandidatura. Entre ellos, destacó dos prioridades: el apoyo económico a las madres cabeza de hogar y el programa de viviendas propias sin cuota inicial.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: