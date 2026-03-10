En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Descubren cadáver de tatuador con armas traumáticas y granadas en apartamento de Medellín

Descubren cadáver de tatuador con armas traumáticas y granadas en apartamento de Medellín

En la residencia fue hallada una bolsa con estructuras óseas entre las que fueron preliminarmente distinguidas un cráneo y otras que podrían ser de vértebras y costillas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad