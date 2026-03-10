General Juan Miguel Huertas seguirá dirigiendo el Comando de Personal del Ejército

El general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER), continuará en su cargo mientras avanzan las investigaciones por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc comandadas por alias 'Calarcá'. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que por ahora no habrá una decisión definitiva hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.

La determinación se produce luego de que finalizara la suspensión temporal de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una indagación disciplinaria por supuestos nexos con ese grupo armado ilegal. Tras cumplirse ese periodo, el oficial fue reintegrado a sus funciones dentro del Ejército Nacional, aunque el proceso en su contra continúa en curso.

“El caso del general Huertas tiene que ver con una decisión de la Procuraduría de suspenderlo temporalmente por 3 meses por una presunta participación con un grupo armado ilegal. Transcurridos esos tres meses la procuraduría dijo que puede continuar en ese cargo porque no vemos como interfiera en la investigación”, concluyó el Ministro Sánchez.

Juan Miguel Huertas Foto: X @Ejercito_Div8

Las sospechas contra el general surgieron tras el hallazgo de archivos y documentos incautados a integrantes de las disidencias de las Farc, en los que aparecerían menciones a su nombre y a otros funcionarios del Estado. Dicho material estaría relacionado con presuntos favores o contactos entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura armada liderada por alias 'Calarcá'. A partir de esos hallazgos, tanto la Fiscalía como los organismos de control iniciaron indagaciones para determinar si existió algún tipo de colaboración o filtración de información.



Pese a la gravedad de los señalamientos, el Gobierno ha insistido en que se debe respetar el debido proceso. En ese sentido, el Ministerio de Defensa indicó que el general permanecerá en su cargo mientras no exista una decisión judicial o disciplinaria que establezca responsabilidades. La posición oficial es que cualquier medida definitiva deberá adoptarse con base en los resultados de las investigaciones.

Por su parte, el general Huertas ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que nunca ha tenido contacto con integrantes de las disidencias de las Farc ni con emisarios de alias 'Calarcá'. Según ha señalado públicamente, los señalamientos buscan afectar su trayectoria dentro de la institución y se basan en información que, afirma, aún no ha sido verificada por las autoridades competentes.

El COPER es la dependencia encargada de manejar los movimientos, ascensos y decisiones administrativas del personal del Ejército, por lo que cualquier investigación que involucre a su director tiene implicaciones sensibles para la institución. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer si hubo o no vínculos entre el alto oficial y las estructuras disidentes.