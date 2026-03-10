En vivo
General Juan Miguel Huertas seguirá dirigiendo el Comando de Personal del Ejército

General Juan Miguel Huertas seguirá dirigiendo el Comando de Personal del Ejército

Según el ministro de defensa, Pedro Sánchez, tras la finalización de la suspensión de la Procuraduría, el general Juan Miguel Huertas “específicamente apegados a la decisión, continua trabajando en el COPER”.

