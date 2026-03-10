Policía abatió a presunto fletero en Medellín cuando iba a robar a un extranjero

Fue abatido un presunto fletero en Medellín en medio de un intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes. Los supuestos ladrones habrían robado a un extranjero en un concurrido sector de la ciudad.

La tranquilidad de quienes se encontraban compartiendo entre amigos y familia en un restaurante de comida rápida en el barrio Laureles, occidente del Valle de Aburrá, se vio interrumpida por un intento de hurto por parte de dos hombres a un ciudadano extranjero. El hecho terminó en una persecución policial.

Todo comenzó cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a quien sería su víctima, en medio de una acalorada discusión, los delincuentes intentaban quitarle sus pertenencias al foráneo, quienes ante la resistencia del hombre, le dispararon en una pierna con un arma de fogueo.

Tras el ataque, quienes se encontraban en el sitio dieron aviso a las autoridades. De inmediato hombres de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron hasta el restaurante para confirmar lo sucedido y poner en marcha un plan candado que dio inicio a la búsqueda de los victimarios.



Las autoridades desplegaron un importante operativo de búsqueda que comenzó en el barrio Laureles y terminó en el barrio Buenos Aires, zona céntrica de la ciudad de Medellín, donde se produjo un enfrentamiento a disparos entre los delincuentes y los uniformados de la policía quienes abatieron a uno de los presuntos fleteros.

Por su parte, el extranjero herido fue trasladado a un hospital del occidente de la ciudad, y de acuerdo con el reporte médico preliminar, el impacto de bala, que fue a corta distancia, generó lesiones que están siendo tratadas y el hombre se encuentra fuera de peligro.