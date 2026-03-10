En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Policía abatió a presunto fletero en Medellín cuando iba a robar a un extranjero

Policía abatió a presunto fletero en Medellín cuando iba a robar a un extranjero

El intento de huerto se dio por parte de dos hombres en moto que, ante la resistencia de la víctima, le dispararon en una pierna.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Jhonatan Ocampo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

