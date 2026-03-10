En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Defensoría del Pueblo respalda la legalidad del decreto del salario mínimo ante Consejo de Estado

Defensoría del Pueblo respalda la legalidad del decreto del salario mínimo ante Consejo de Estado

La entidad señaló que esta decisión no debe entenderse únicamente como un asunto económico, sino como una discusión relacionada con derechos fundamentales y con la garantía de condiciones de vida dignas para millones de trabajadores en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad