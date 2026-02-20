En vivo
Blu Radio  / Economía  / Decreto transitorio de salario mínimo, mismo aumento: mintrabajo explica por qué mantuvo el 23,7%

Decreto transitorio de salario mínimo, mismo aumento: mintrabajo explica por qué mantuvo el 23,7%

El decreto transitorio mantuvo el incremento del 23,7% al salario mínimo, dejando la remuneración en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostiene que no había razones jurídicas ni económicas para reducir esa cifra.

Petro firma nuevo decreto de salario mínimo
Petro firma nuevo decreto de salario mínimo: aumento del 23.7 % se mantiene
Foto: Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

