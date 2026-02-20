En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El 70% de quejas contra EPS en Santander son por demoras y no entrega de medicamentos

El 70% de quejas contra EPS en Santander son por demoras y no entrega de medicamentos

De las 2.571 quejas contra EPS en Santander, 1.800 corresponde a demoras y no entrega de medicamentos, según la Secretaría de Salud Departamental.

