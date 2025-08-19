Superintendencia de Salud designa nuevos agentes interventores en tres EPS

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la designación de nuevos agentes interventores en tres Entidades Promotoras de Salud (EPS): Nueva EPS, Coosalud y Servicio Occidental de Salud (SOS). La decisión se enmarca en las medidas de intervención que mantiene la entidad sobre estas organizaciones.

En el caso de la Nueva EPS, tras ocho meses de gestión de Bernardo Camacho, asumirá como nueva interventora Gloria Libia Polanía Aguillón, quien cuenta con 33 años de experiencia en el sector público de la salud y venía desempeñándose como interventora de Coosalud. Este será el tercer agente interventor de la aseguradora.

El cambio se da previo a la implementación del sistema de auditorías médicas y al inicio de una auditoría forense internacional. Cabe recordar que la EPS, además, ha presentado retrasos en la entrega de información financiera a los organismos de control.

Por su parte, en Coosalud fue designado como interventor Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien hasta ahora adelantaba la intervención de la EPS SOS.

Finalmente, en el caso de la EPS SOS, el nuevo agente interventor será Sergio Andrés Gil Celis, quien, según la Superintendencia, cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para asumir la medida.

La Superintendencia señaló que estos cambios buscan fortalecer la gestión de los procesos de intervención que se adelantan en las tres entidades aseguradoras.