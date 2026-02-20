Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa generando expectativa entre miles de apostadores, especialmente con sorteos tradicionales como el Dorado Mañana. Este chance se ha consolidado como uno de los más dinámicos y recordados en el país, gracias a su frecuencia y variedad de premios.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 es el 9662 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Dorado Mañana
|19 febrero 2026
|1937 - 5
|Dorado Mañana
|18 febrero 2026
|2051 - 2
El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el interés entre los participantes.
El Dorado Mañana se juega en el siguiente horario:
Este cronograma permite a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados de forma oportuna.
Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Estos pasos garantizan que el proceso de pago se realice de forma segura y conforme a la normativa vigente.
El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su estructura de premios, transparencia y frecuencia. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen de cerca este chance, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.