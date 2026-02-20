En vivo
IATA advierte graves riesgos operativos por posibles cambios en asignación de 'slots' en El Dorado

IATA advierte graves riesgos operativos por posibles cambios en asignación de 'slots' en El Dorado

Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.

