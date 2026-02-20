Mujer paisa habría sido asesinada por su esposo en Estados Unidos: fue hallada en una nevera

Autoridades estadounidenses están tras la pista de David Varela, un colombiano señalado de haber asesinado a Lina María Guerra, la mujer paisa con la que estaba casado desde hace 11 años y residían en Norfolk, una ciudad del estado de Virginia.

El caso ha generado revuelo en la opinión pública por las circunstancias que rodean el crimen, pues Guerra, de 39 años de edad, fue hallada sin vida en el congelador de su propia vivienda tres días después de haber sido reportada como desaparecida por parte de un familiar.

Durante el tiempo en el que no se conocía sobre su paradero, el presunto victimario le informó a la familia que ella había sido capturada y detenida por robos en tiendas, sin embargo, hasta ahora no se conocen registros judiciales que dieran cuenta de estos procedimientos.

Una cuñada de la víctima, en declaraciones a un medio regional aliado de CBS, indicó que desde hacía algún tiempo temían por su seguridad, pues el principal sospechoso de perpetrar el crimen tenía conductas celosas y manipuladoras.

Investigadores del caso indicaron que, gracias a información de agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se pudo determinar que Varela, de 38 años, y reservista en servicio activo de la Marina de ese país, habría abordado un vuelo hacia la ciudad de Hong Kong en China, por lo que ya se iniciaron las primeras gestiones con Interpol para lograr su captura.

El hombre deberá responder ante una corte de Virginia por los delitos de homicidio en primer grado y por fuga.