En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / “Si no es mía, no es de nadie”: el crudo testimonio de un intento de feminicidio en el sur de Bogotá

“Si no es mía, no es de nadie”: el crudo testimonio de un intento de feminicidio en el sur de Bogotá

Una mujer fue brutalmente agredida por su expareja dentro de su apartamento en Bogotá, pese a tener medida de protección. Una vecina relató la escena y denunció revictimización durante el procedimiento.

“Si no es mía, no es de nadie”: el crudo testimonio de un intento de feminicidio en el sur de Bogotá
“Si no es mía, no es de nadie”: el crudo testimonio de un intento de feminicidio en el sur de Bogotá
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad