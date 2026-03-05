En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ejército incauta 450 kilos de marihuana y destruye laboratorio de disidencias en sur del Meta

Ejército incauta 450 kilos de marihuana y destruye laboratorio de disidencias en sur del Meta

Las operaciones militares dejaron un capturado, droga incautada y la destrucción de una infraestructura usada para procesar coca. Las autoridades estiman que la estructura criminal perdió cerca de 1.000 millones de pesos.

