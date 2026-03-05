Ejército incauta 450 kilos de marihuana y destruye laboratorio de disidencias en sur del Meta

Operaciones militares en el sur del departamento del Meta permitieron afectar las finanzas de la Estructura Ever Castro, una de las estructuras armadas que hacen parte de la facción comandada por alias ‘Calarcá’.

En distintos operativos realizados durante la última semana fueron incautadas drogas, destruido un laboratorio para procesar pasta base de coca y capturado un presunto integrante del grupo armado, lo que representa una afectación cercana a 1.000 millones de pesos a las economías ilícitas de esta organización.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el centro poblado Jardín de Peñas, donde tropas del Ejército capturaron en flagrancia a un hombre que, según información de inteligencia, estaría vinculado con las actividades logísticas del grupo ilegal.

Foto: Suministrada

Durante el operativo también fue incautada una camioneta de estacas, seis canecas de 55 galones y cerca de 450 kilogramos de marihuana, cargamento que presuntamente sería utilizado para financiar las operaciones de la estructura criminal en esta zona del departamento.



De forma paralela, en la vereda Río Nuevo, en el municipio de San Juan de Arama, las tropas localizaron un laboratorio artesanal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, que posteriormente fue destruido de manera controlada.

Foto: Ejército

En el lugar fueron hallados nueve canecas con aproximadamente 455 galones de gasolina procesada, tres bombas de fumigar, nueve recipientes con combustible empleado para la extracción del alcaloide y tres bultos de amoníaco, además de otros insumos utilizados en el procesamiento de hoja de coca.

A estos resultados se suma la incautación de 5,6 kilogramos de una sustancia con características similares a la pasta base de coca, hallada durante un puesto de control militar instalado en el sector conocido como La Ye, también en San Juan de Arama.

Publicidad

El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las pruebas de identificación y las investigaciones correspondientes.