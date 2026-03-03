En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras combates entre Ejército y disidencias en Ituango se logró la liberación de un hombre

Tras combates entre Ejército y disidencias en Ituango se logró la liberación de un hombre

En la operación se entregó a las autoridades alias 'Estiven', hombre que había llegado director del departamento de Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad