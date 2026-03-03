Tras combates entre Ejército y disidencias en Ituango se logró la liberación de un hombre

Las tropas del Batallón de Infantería Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional informaron que luego de fuertes combates contra integrantes del Frente 18 de las disidencias en la vereda Las Agüitas de Ituango, se logró la liberación de una persona que, al parecer, estaba secuestrada hace un par de días.

Lo que se ha conocido es que el hombre habría sido detenido cuando se transportaba en un vehículo de transporte público en zona rural del Norte antioqueño, allí mediante algunas intimidaciones los ilegales se llevaron a esta persona sin razón alguna, según le contó a la Fuerza Pública.

El comandante del Batallón de Infantería Atanasio Girardot, teniente coronel Fredy Arboleda, entregó un balance sobre el procedimiento militar e indicó que también se logró el sometimiento de un delincuente asociado al Frente 18 de las disidencias.

"A raíz de esos combates, se logra el sometimiento a alias 'Estiven', orgánico de esa estructura y proveniente del departamento del Cauca. Asimismo, se logra la liberación de un ciudadano", destacó el uniformado.



Según lo que se ha podido conocer, alias 'Estiven' llegó hace poco desde el departamento del Cauca desde donde llegó para poder fortalecer el componente armado del Frente 18 de las disidencias que están bajo el mando de alias 'Ramiro' pero que ante los malos tratos de sus cabecillas decidió entregarse ante las autoridades.

Tras los combates, tanto el hombre liberado como alias ‘Estiven' fueron atendidos por enfermeros para que el retenido fuera llevado sano y salvo hasta su hogar, mientras que el integrante de las disidencias inició su proceso de reincorporación a la sociedad.