En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán

Estas palabras de Trump se producen después de que España se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE. UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Donald-Trump-AFP.png
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad