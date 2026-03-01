Gobierno de Catar cancela eventos deportivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

La escalada del conflicto en Oriente Medio tuvo este domingo un impacto directo en el calendario internacional del fútbol. La Federación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de todas las competiciones en su territorio "hasta nuevo aviso", una decisión que deja en el aire la disputa de la Finalissima entre España y Argentina, prevista para el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail.

El organismo confirmó que el aplazamiento rige para todos los torneos, partidos y competiciones organizadas en el país a partir de este 1 de marzo, y señaló que las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a través de sus canales oficiales. La medida se adopta como consecuencia de la inestabilidad regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, un escenario que ha elevado las alertas de seguridad en varios países del Golfo.

La decisión afecta directamente a la Finalissima, el encuentro que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América. España y Argentina tenían programado medirse en Doha como parte de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol, en un duelo que había generado gran expectativa por tratarse de dos de las selecciones favoritas de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, la incertidumbre sobre la evolución del conflicto pone en duda la viabilidad del evento en territorio catarí.

Además de la Finalissima, otros compromisos internacionales también quedaron suspendidos. Partidos correspondientes a competiciones asiáticas y encuentros previstos durante la próxima ventana FIFA en la región deberán ser reprogramados. La reanudación de las actividades deportivas dependerá de las condiciones de seguridad y de las decisiones que adopten las autoridades del país.



Por ahora, ni las federaciones involucradas ni los organismos internacionales han confirmado una sede alternativa para el partido entre españoles y argentinos. El aplazamiento no implica una cancelación definitiva, pero sí abre un compás de espera que podría alterar el calendario de selecciones en las semanas previas a la cita mundialista.