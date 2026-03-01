En vivo
Gobierno de Catar cancela eventos deportivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Gobierno de Catar cancela eventos deportivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

El partido de la Finalísima entre Argentina y España estaba programado para el 27 de marzo. Sin embargo, por la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, se tomó la decisión de cancelarlo. Aún no se han anunciado reprogramaciones.

