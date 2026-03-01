Los increíbles beneficios del te de flor de jamaica para la salud: controla la presión arterial

El té de flor de Jamaica, una infusión de color rojo intenso y sabor ligeramente ácido, ha sido durante siglos parte de la tradición culinaria y medicinal en distintas regiones del mundo.

Sin embargo, más allá de su popularidad cultural, recientes investigaciones científicas han puesto el foco en sus posibles beneficios para la salud, especialmente en el control de la presión arterial, el colesterol y la glucosa.

El interés por esta planta, conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa, surge en un contexto global marcado por el aumento de enfermedades crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, estas patologías representan cerca del 71 % de las muertes a nivel mundial, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales que contribuyan a su prevención y control.



¿Qué es la flor de Jamaica y por qué es tan popular?

La flor de Jamaica es originaria de África tropical y pertenece a la familia de las malváceas. Con el paso del tiempo, su cultivo se expandió a América Latina, el Caribe y Asia, donde se convirtió en un ingrediente habitual en bebidas, postres y remedios tradicionales.

Esta planta también es conocida con otros nombres, como hibisco, roselle o rosa de Jamaica. Su versatilidad permite consumirla en distintas presentaciones, desde infusiones y extractos hasta cápsulas o productos alimenticios.



Entre las formas más comunes de consumo se encuentran:



Té o infusión caliente

Bebidas frías como el agua de Jamaica

Extractos naturales o suplementos

Preparaciones culinarias como mermeladas, helados o postres

Además de su uso gastronómico, su consumo en medicina herbaria tradicional ha sido frecuente, sin que se asocie a efectos adversos graves en la mayoría de los casos.



Evidencia científica: el té de Jamaica puede ayudar a reducir la presión arterial

Una revisión científica publicada en la revista Pharmaceuticals y desarrollada por investigadores de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Tepic analizó diversos ensayos clínicos internacionales sobre el consumo de esta planta.

Los resultados indicaron que el hibisco puede contribuir a reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada. Los efectos observados, en algunos casos, fueron comparables a los de medicamentos convencionales, dependiendo de la dosis y la duración del consumo.

Los expertos atribuyen este beneficio a los compuestos antioxidantes presentes en la flor, como las antocianinas, que ayudan a mejorar la función de los vasos sanguíneos y favorecen una mejor circulación.

No obstante, el Centro Cochrane Iberoamericano advierte que, aunque los resultados son alentadores, aún se requieren más estudios para confirmar plenamente su eficacia como tratamiento principal para la hipertensión.



Otros beneficios para el organismo

Además de su impacto positivo en la presión arterial, la flor de Jamaica ha mostrado efectos favorables en otros indicadores clave de la salud metabólica. Entre los principales beneficios identificados en estudios científicos se destacan:



Reducción del colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos

Mejoría en la sensibilidad a la insulina

Disminución de los niveles de glucosa en sangre

Acción antioxidante que ayuda a combatir el daño celular

Posible efecto protector sobre el sistema cardiovascular

En uno de los ensayos analizados, personas con niveles elevados de colesterol lograron reducir estos valores entre un 11 % y un 15 % tras consumir extractos de hibisco durante varias semanas.

Asimismo, investigaciones realizadas en pacientes con prediabetes mostraron una disminución significativa de la glucosa en ayunas tras el consumo regular de esta infusión.

El consumo de la flor de Jamaica es considerado seguro para la mayoría de las personas. Los efectos secundarios reportados son poco frecuentes y generalmente leves, como molestias digestivas.

Sin embargo, instituciones como la Clínica Cleveland y el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos recomiendan no sustituir los tratamientos médicos prescritos por esta infusión, especialmente en personas con hipertensión diagnosticada.