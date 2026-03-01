La escalada militar en Oriente Medio tras ataque a Irán: Sala de Prensa Blu, programa del 1 de marzo

Sala de Prensa del domingo 1 de marzo de 2026 analizó el impacto global de la operación “Furia Épica” y las tensiones electorales en Colombia, en una emisión marcada por la geopolítica y la polarización interna.



Juan Camilo Merlano , corresponsal en Washington, reportó los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y examinó el costo político para la administración de Donald Trump ante las bajas militares.

María Teresa Aya, analista internacional, explicó la reacción iraní tras la muerte de su líder supremo y el rol de los grupos proxis en la disputa regional por el poder en Medio Oriente.

María Alejandra Villamizar ofreció pedagogía sobre el sistema electoral colombiano, detallando listas cerradas, voto preferente y los ajustes estratégicos tras las consultas.

Thierry Ways abordó la polarización política y cómo factores económicos y subsidios del gobierno de Gustavo Petro inciden en la favorabilidad presidencial.

Pedro Viveros analizó la reorganización del mapa electoral, el peso de la periferia y la viabilidad de candidaturas de centroderecha.

David Saucedo, experto mexicano en seguridad, describió la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y la cooperación entre mafias mexicanas y colombianas bajo presión diplomática internacional.

Escuche el programa completo aquí: