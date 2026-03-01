Alcalde de Montería sobre reducción de descargas de Urrá al río Sinú: “Una señal alentadora”

Hay buenas noticias desde Córdoba, pues la hidroeléctrica Urrá informó que se redujeron las descargas al río Sinú gracias a la disminución de lluvias en la cuenca alta. En otras palabras, el embalse no está copado en su capacidad y cada vez es menos el agua que llega al afluente y posteriormente a las poblaciones afectadas.

Siendo las 11:00 de la mañana de este domingo, sólo están siendo descargados 532 metros cúbicos por segundo, en comparación con los 700 m³/s que se realizan normalmente para temporadas de lluvias.

Por eso, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, describió la noticia como alentadora y confirmó la llegada para este lunes de una segunda retroexcavadora anfibia para el drenaje y limpieza de los barrios afectados.

“Hay unos barrios que todavía están inundados, que son los puntos más bajos o más cercanos a la zona de protección del humedal. Ejemplo de ello son las calles del barrio Vallejo, Poblado o El Dorado. Estamos tratando rápidamente de desaguar con bombas que hemos llevado a cada uno de estos sectores. En la Comuna 2 sistema de alcantarillado y el agua se metió. Estamos haciendo limpieza”, dijo a los medios de comunicación.



Dice el alcalde Kerguelén que cada descenso de las aguas los acerca a la recuperación y que seguirán trabajando hasta que cada familia vuelva a la normalidad.



Elecciones legislativas

En contrarreloj trabajan funcionarios de la Registraduría Nacional para garantizar las elecciones legislativas y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo en Córdoba, debido a que gran parte de este departamento sigue sufriendo por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias.

Así las cosas, se tomó la decisión de trasladar 18 puestos de votación en Montería y en los municipios de Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta, luego de una evaluación exhaustiva de condiciones de acceso, seguridad y operatividad en estos lugares.

En la mayoría de los sitios escogidos había afectaciones o, en su defecto, presencia de damnificados al ser utilizados como albergues. Del mismo modo, dos puntos tenían problemas de infraestructura no relacionados con el frente frío, lo que ponía en peligro a los votantes.

Publicidad

En el caso de Montería, inicialmente se había previsto el traslado de un mayor número de puestos (22), no obstante, tras la disminución de los niveles de agua y una nueva verificación técnica, se estableció que varios de ellos cuentan actualmente con condiciones adecuadas para el proceso electoral.