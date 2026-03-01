Fin de semana violento en Bucaramanga: dos menores heridas y una mujer asesinada

Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego tras un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en el barrio Campo Madrid, en Bucaramanga.

El hecho ocurrió hacia las 11:10 de la noche del sábado, cuando la menor se encontraba junto a su hermana en el sector conocido como las escaleras, esperando un pedido a domicilio.

Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta, con prendas alusivas a entregas de comidas rápidas, descendieron de la motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego y disparó contra la joven.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un centro asistencial, psteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.



La Policía Metropolitana inició operativos de búsqueda y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y esclarecer los móviles del caso, por ahora nose descarta un ajuste de cuentas e intolerancia.

Este hecho se suma a otros ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, el primero ocurrió la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del barrio La Ceiba, donde donde hombres en motocicleta llegaron al parque donde se jugaba un partido de voleybol y dispararon contra los presentes.

El ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico. Y el tercer hecho una mujer de 50 años, quién fue asesinada en otro sector de la capital santandereana, en el barrio Estoraques.

Un sicario llegó hasta el barrio donde vivía Alejandrina Gaona Lizarazo quién era ama de casa y le disparó más de 9 veces, hasta acabar con su vida. Las autoridades investigan estos tres casos pues todos son violencia desmedida contra la mujer y menores de edad en diferentes zonas.