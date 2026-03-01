En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fin de semana violento en Bucaramanga: dos menores heridas y una mujer asesinada

Fin de semana violento en Bucaramanga: dos menores heridas y una mujer asesinada

Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego en medio de un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad