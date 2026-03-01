En vivo
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Sube a 22 el número de muertos tras accidente de avión militar cargado con dinero en Bolivia

"Se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

