Trump asegura que el mando militar de Irán “ha desaparecido” tras ataques conjuntos con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica, y otros cinco resultaran heridos.

Además, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de la inmunidad o de lo contrario afrontará una muerte segura.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura", declaró Trump en una declaración publicada en un vídeo en su red socia, Truth Social.

Añadió que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido" después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que mucho de ellos "quieren inmunidad".



En desarrollo..

