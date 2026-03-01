En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Cae 'Granadillo', el hombre clave de la red de apoyo de 'Iván Mordisco' en el sur del Tolima

Cae 'Granadillo', el hombre clave de la red de apoyo de 'Iván Mordisco' en el sur del Tolima

El presunto cabecilla de las redes de apoyo del frente Gerónimo Galeano fue capturado en San Antonio. Las autoridades lo señalan de coordinar extorsiones, logística armada y posibles acciones con explosivos contra la fuerza pública.

Publicidad

Publicidad

Publicidad