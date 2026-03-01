Cae 'Granadillo', el hombre clave de la red de apoyo de 'Iván Mordisco' en el sur del Tolima

En las primeras horas de una operación que combinó inteligencia, allanamientos y maniobras terrestres en zona rural y urbana, las autoridades asestaron uno de los golpes más significativos contra las estructuras del autodenominado Estado Mayor Central en el sur del Tolima. El capturado: Arley Persiga Aguilar, conocido en el mundo criminal como alias 'Granadillo'.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, confirmó el resultado a través de sus redes sociales, calificándolo como un “golpe contundente” contra las estructuras que delinquen bajo la órbita de alias 'Iván Mordisco'.

“Este delincuente era un engranaje estratégico del Bloque Central Isaías Pardo. Señalado como presunto enlace de inteligencia, coordinaba y suministraba información clave para facilitar acciones criminales en el territorio. Su captura desarticula redes de apoyo y debilita de manera directa la capacidad operativa de esta estructura ilegal”, agregó la gobernadora Matiz.

Según la investigación, “Granadillo”, de 42 años, sería una pieza estratégica dentro del engranaje criminal. Las autoridades lo identifican como hombre de confianza de alias 'El Enfermero', cabecilla principal del GAO-r frente Gerónimo Galeano, y enlace directo con alias 'Darwin', señalado jefe financiero de la misma estructura. Su captura, explican fuentes oficiales, impacta de manera directa la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del Frente Ismael Ruiz, adscrito al Bloque Central Comandante Isaías Pardo.



El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, detalló que la operación se desarrolló en el municipio de San Antonio, donde fue ubicado el presunto cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano.

Las acusaciones en su contra son amplias. De acuerdo con inteligencia militar, 'Granadillo' habría participado en acciones contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral, y sería responsable de realizar señalamientos a comerciantes, ganaderos y distintos gremios productivos del sur del departamento para presionarlos al pago de extorsiones.

Los municipios de San Antonio, Chaparral y Roncesvalles aparecen en el mapa de su presunta influencia. Allí, según las autoridades, se dedicaba a intimidar a transportadores, propietarios de fincas y habitantes del sector rural para garantizar el recaudo de exigencias económicas ilegales.

Pero su rol no se limitaba al cobro. También habría articulado la logística criminal: abastecimiento, almacenamiento de armas, municiones y explosivos, distribución de panfletos citatorios y extorsivos, e incluso labores de inteligencia delictiva sobre movimientos de la fuerza pública.

Información de inteligencia señala que, en coordinación con alias 'El Enfermero', habría adelantado posibles actividades de espionaje para planear ataques con artefactos explosivos y drones contra unidades oficiales en la región. Además, presuntamente suministraba vehículos para facilitar la movilidad de los cabecillas de la comisión Gerónimo Galeano.

Al momento de la captura, Persiga Aguilar tenía una orden judicial vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cunday por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. En el procedimiento le fue incautado un teléfono celular que ahora hace parte del material probatorio.

Tras su judicialización en Ibagué, quedó a disposición de la Fiscalía 263 Especializada Gaula Decoc. En audiencia virtual, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.

La gobernadora Matiz destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército y los organismos de inteligencia, y envió un mensaje directo a las estructuras criminales que operan en la región: “La seguridad de los tolimenses no se negocia, se defiende con autoridad, decisión y resultados”.

En el sur del Tolima, donde la sombra de las disidencias ha intentado reconfigurar viejas rutas de intimidación y control territorial, la caída de “Granadillo” representa más que una captura: es un mensaje de presión sobre las redes logísticas que sostienen la operación criminal en la zona.