Elecciones y futuro digital de Colombia: 1 de marzo - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 reúne tecnología, educación, economía digital y propuestas legislativas en una conversación sobre cómo la innovación puede impactar la vida cotidiana y el rumbo del país.



Olga Lucía Velásquez, candidata al Senado, impulsa la regulación de la inteligencia artificial con enfoque humano y una agenda de salud mental. Propone restringir el uso de celulares en colegios y establecer reglas claras en mercados digitales como las rentas cortas.

Mauricio Toro, candidato a la Cámara, plantea el uso de blockchain para combatir la corrupción y regular activos digitales. Defiende una banca más flexible que fortalezca el ecosistema fintech y beneficie al usuario.

Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar, expuso la modernización académica con maestrías en IA y formación virtual para ampliar el acceso a la educación superior.

David Balleno, candidato al Senado, propuso una reforma a la salud con giro directo de recursos y educación pública apoyada en tecnología.

Doménico Barbato, líder de Mercado Libre, destacó ingresos récord y estrategias para democratizar el comercio y fortalecer a las pymes.