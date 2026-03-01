Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su facilidad de participación, junto con diferentes modalidades de apuesta y valores accesibles, lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan ganar premios y consultar los resultados diariamente.



Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 1 de marzo del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 28 febrero 2026 1612 - 8 Chontico Día 27 febrero 2026 1131 - 1 Chontico Día 26 febrero 2026 7566 - 3 Chontico Día 25 febrero 2026 2965 - 4 Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8

Modalidades de juego del Chontico Día

Una de las características que mantiene la popularidad de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles. Estas opciones permiten que los jugadores participen de acuerdo con su presupuesto y el tipo de premio que desean obtener.

Las modalidades principales son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas ofrecen oportunidades tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren opciones con más probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que contribuyen a su amplio alcance entre los colombianos. Este sorteo permite participar con diferentes montos, facilitando el acceso a todo tipo de jugadores.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que cualquier persona pueda participar según su capacidad económica.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es fundamental presentar los documentos requeridos para validar el premio.



Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se solicita el documento y el tiquete.

solo se solicita el documento y el tiquete. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los anteriores, se exige certificación bancaria vigente.

Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de forma segura y transparente.

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su frecuencia diaria, las diferentes modalidades de apuesta y los montos accesibles hacen que miles de personas consulten los resultados con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.