“Tienen la voluntad para usarlas”: encienden la alarma por la capacidad de respuesta de Irán

Este domingo 1 de marzo de 2026, en Sala de Prensa, la analista internacional María Teresa Aya hizo un análisis detallado de la nueva escalada en Oriente Medio tras los recientes bombardeos y la respuesta de Teherán. Desde el inicio dejó claro que la región ya no se mueve en el terreno de las advertencias, sino en el de las decisiones.

“Irán lo que anunció hoy es que se va a vengar por la muerte de su líder supremo”, explicó. Para Aya, el anuncio no es retórico. “Una venganza de Irán es una venganza complicada”, afirmó, al recordar que el país persa cuenta con capacidad militar suficiente para “desbordar las defensas israelíes” y atacar simultáneamente varios puntos estratégicos del golfo árabe.

El giro más delicado, según señaló, fue el ataque contra intereses de Omán, país que había servido como mediador en los intentos recientes de negociación nuclear. “Que los hayan atacado hoy rompe con todas las alianzas que pueda tener Irán en la zona”, advirtió, dando a entender que el margen diplomático se reduce de forma acelerada.

Para la analista, el elemento más inquietante no es solo el arsenal iraní, sino su determinación. “Uno puede tener muchos recursos, mucho petróleo, muchas armas, pero si no tiene la voluntad de usarlos no sirve de nada”, dijo. Y remató con: “Si tiene la voluntad para usarlas es supremamente peligroso y eso es Irán”.

Aya explicó que, aunque en la diplomacia tradicional Teherán parece aislarse frente a Arabia Saudita y otros países del Golfo, mantiene influencia a través de actores armados en la región. Mencionó a Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen como parte de esa red que le permite proyectar poder más allá de sus fronteras.

Además, subrayó el componente histórico: “Ellos son los herederos del Imperio Persa”, dijo, al plantear que existe una narrativa interna de liderazgo regional que alimenta la actual postura.



¿Puede caer el régimen iraní?

Frente a la posibilidad de un cambio de régimen, Aya fue prudente. “Uno diría que sí, feliz de la vida, sería lo primero que uno piensa”, comentó, pero recordó que el liderazgo iraní ha previsto escenarios de sucesión.

En su lectura, un eventual vacío de poder podría abrir la puerta a una junta militar o a una transición incierta en medio de los bombardeos. “Son escenarios que por ahora son difíciles en medio de la guerra”, concluyó, dejando claro que la región atraviesa uno de sus momentos más sensibles en años recientes.