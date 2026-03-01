En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Tienen la voluntad para usarlas”: encienden la alarma por la capacidad de respuesta de Irán

“Tienen la voluntad para usarlas”: encienden la alarma por la capacidad de respuesta de Irán

La analista María Teresa Aya advirtió que Irán no solo tiene armas, sino decisión para emplearlas, en medio de la escalada en Oriente Medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad