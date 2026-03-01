Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 1 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que revisan diariamente los resultados con la esperanza de ganar.



El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 1 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los participantes.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden consultar si acertaron el número ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados es uno de los factores que fortalece la confianza en este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diferentes modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada opción brinda posibilidades variadas de ganar según el nivel de acierto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

La accesibilidad económica es uno de los aspectos que explica la popularidad del Sinuano Día en el Caribe colombiano. Los valores permitidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo el sorteo al alcance del público general.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Los ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Sinú y presentar la documentación correspondiente para reclamar su premio.



Documentos básicos requeridos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto ganado:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, modalidades variadas y procesos transparentes, el Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más consultados en la región Caribe. Cada resultado representa una nueva oportunidad para quienes participan en este tradicional juego de azar en Colombia.