"La Gran consulta es la que jala a más votantes para los comicios del 8 de marzo”: Thierry Ways

A una semana de las elecciones del 8 de marzo, el panorama político en Colombia está marcado por la expectativa frente a las consultas y los resultados de las encuestas. Para Thierry Ways, columnista, empresario y analista político, la llamada “gran consulta” se perfila como el eje central de la contienda, indicó en Sala de Prensa Blu, en medio de un escenario de polarización política.

“Todas las discusiones giran alrededor de las consultas, de las elecciones, de lo que va a pasar en los próximos meses en Colombia”, afirmó Ways, al subrayar que la gran consulta “definitivamente es la que jala a más votantes para los comicios del 8 de marzo”.

Según el analista, el liderazgo de Paloma Valencia dentro de esa consulta responde a la estructura del Centro Democrático. “Es un partido organizado, disciplinado, y tiene un caudal de electores muy importante”, explicó. En su concepto, la consulta adquiere relevancia porque define la representación del sector de oposición en un país con “un escenario de polarización política muy aguda”.



Polarización y encuestas: el escenario tras el 8 de marzo

Frente a los resultados de encuestas como Invamer, que muestran al candidato del espectro del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, liderando la intención de voto, Ways considera que el panorama aún no está definido. “En este momento la respuesta es sí”, dijo sobre la ventaja del oficialismo, pero atribuyó esa diferencia a la dispersión de la oposición en múltiples nombres.

No obstante, advirtió que el escenario cambiará tras las consultas: “A partir del 9 de marzo hay que rebarajar y modificar las expectativas”. En su opinión, podrían surgir alianzas y movimientos que alteren el tablero político de cara a la primera vuelta.



El centro y el ascenso de Claudia López

Sobre el centro político, destacó el repunte de Claudia López en la encuesta Invamer. Señaló que la consulta promovida por ella fue “una jugada política, de cálculo político, para ayudar a posicionarla”, especialmente ante la ausencia de Sergio Fajardo en esa jornada. Esto, dijo, le otorga una “posible capacidad de negociación” para consolidar ese sector.



Favorabilidad de Petro e impacto en Iván Cepeda

Ways atribuyó el buen momento de Iván Cepeda a la favorabilidad del presidente Petro. “Iván Cepeda le va bien en gran medida porque a Petro no le está yendo mal”, sostuvo. Mencionó factores coyunturales como el aumento del salario mínimo, señalando que “todavía estamos en la luna de miel del mínimo”.



Finalmente, el analista anticipó una alta participación: “Yo creo que va a haber buena votación, y eso… es bueno para la democracia”.

Escuche la entrevista completa acá: