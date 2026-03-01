En vivo
"La Gran consulta es la que jala a más votantes para los comicios del 8 de marzo”: Thierry Ways

Para Thierry Ways, columnista, empresario y analista político, la llamada “Gran consulta por Colombia” se perfila como el eje central de la contienda, indicó en Sala de Prensa Blu.

