Así votarán los colombianos las consultas interpartidistas, según Invamer

A diez días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, la más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol traza una “fotografía” del panorama electoral.

En entrevista en Mañanas Blu, el gerente de la firma, Martín Orozco, advirtió que los resultados pueden cambiar, pero permiten entender cómo están hoy las fuerzas políticas de cara a las consultas de la derecha, el centro y la izquierda.



Alta intención de participación, pero con muchos indecisos

Según el sondeo, el 46 % de los consultados afirma que definitivamente votará el 8 de marzo y un 20,1 % dice que probablemente lo hará. Históricamente, explicó Orozco, la suma de estos dos segmentos es la que más se aproxima a la participación real, lo que podría ubicar la votación total entre el 50 % y el 55 % del censo electoral.

De quienes aseguran que acudirán a las urnas, el 62,6 % afirma que pedirá el tarjetón de consulta. Sin embargo, hay un dato clave: del total que participaría en esas consultas, el 44 % aún no sabe por cuál candidato votar. “Ese porcentaje es más alto que el de la consulta que hoy aparece como la más votada”, subrayó Orozco, al advertir que el comportamiento final de ese grupo será determinante.

La derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventaja

En la consulta de la derecha —que reúne a nueve aspirantes— la favorita es la senadora Paloma Valencia, con el 41,6 % de la intención de voto.



Le siguen Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, con el 10,4 %.

De acuerdo con la encuesta, esta sería la consulta más votada, identificada ideológicamente con sectores de centro derecha. No obstante, el amplio número de indecisos deja margen para movimientos en los días previos a la elección.

El centro: así está el panorama para Claudia López

En la consulta del centro, donde solo hay dos inscritos, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López obtiene un contundente 92,9 % de intención de voto, frente al 7,1 % de Leonardo Huerta.

El resultado muestra una competencia prácticamente definida, aunque la participación efectiva dependerá de cuántos electores decidan finalmente pedir ese tarjetón.

La izquierda: sorpresa con Daniel Quintero

En la consulta de la izquierda, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle encabeza la intención de voto con el 68,1 %.

El dato resulta sorpresivo porque en esa misma consulta participa el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido apoyos recientes de dirigentes y sindicatos, pero marca 23 % en el sondeo.

Orozco hizo una precisión relevante: dentro del 44 % de indecisos hay una proporción significativa de votantes identificados con la izquierda. Parte de esa incertidumbre, explicó, podría estar relacionada con la exclusión del senador Iván Cepeda por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como con el llamado del presidente Gustavo Petro a no participar en esa consulta.

Una elección abierta

En Mañanas Blu, Orozco insistió en que la encuesta es una herramienta y una fotografía del momento. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, y el comportamiento de los indecisos —casi la mitad de quienes participarían en consultas— podría alterar los resultados proyectados.

Con tres bloques en competencia y la posibilidad de que millones de colombianos pidan el tarjetón, las consultas interpartidistas del 8 de marzo se perfilan como el primer gran pulso político rumbo a la elección presidencial.