Ejército asciende 604 nuevos suboficiales para reforzar la seguridad en el país de cara a elecciones

En un momento clave para la estabilidad institucional y la seguridad en las regiones, el Ejército ascendió a 604 nuevos suboficiales que asumirán responsabilidades operacionales en distintas zonas del país, con el objetivo de fortalecer el control territorial y enfrentar las amenazas que afectan la gobernabilidad.

La promoción está integrada por 463 hombres y 141 mujeres del Curso N.º 113 Sargento Primero José María Caballero, quienes culminaron dos años de exigente formación militar y académica enfocada en liderazgo en terreno, conducción de tropas, manejo de recursos y respuesta frente a estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.

Con su ascenso al grado de cabo tercero, los nuevos suboficiales serán desplegados en regiones priorizadas, donde deberán contribuir a neutralizar factores de inestabilidad, proteger a la población civil y respaldar la presencia efectiva del Estado en zonas con alta complejidad en materia de orden público.

Durante la ceremonia, el segundo comandante del Ejército, mayor general Jaime Alonso Galindo, destacó que esta nueva generación está altamente entrenada para asumir operaciones en escenarios complejos. Según señaló, la misión será servir con profesionalismo y firmeza, actuando bajo la Constitución y la ley, garantizando el respeto por los derechos de los ciudadanos mientras cumplen tareas orientadas a restablecer condiciones de seguridad y estabilidad.



El acto oficial de ascenso al grado de cabo tercero se realizará este viernes 27 de febrero y será presidido por el comandante del Ejército, quien impondrá las insignias a los uniformados. Con este paso, los nuevos suboficiales iniciarán oficialmente su despliegue en diferentes regiones del territorio nacional, donde asumirán su primera línea de liderazgo.