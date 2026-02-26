En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Ejército asciende 604 nuevos suboficiales para reforzar la seguridad en el país de cara a elecciones

Ejército asciende 604 nuevos suboficiales para reforzar la seguridad en el país de cara a elecciones

La nueva promoción será desplegada en regiones priorizadas para fortalecer el control territorial y enfrentar amenazas a la gobernabilidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad