Están debilitando la democracia: David Luna a partidos que piden no votar consultas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El candidato de la Gran Consulta por Colombia David Luna respondió a la decisión de algunos partidos políticos que le pidieron a su militancia no votar las consultas del 8 de marzo.
“Invitar a no votar es una equivocación profunda. La democracia se construye en las urnas, no desde el cálculo político ni desde el miedo”, dijo Luna.
En el mismo sentido aseguró que los partidos tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad.
Es importante recordar que el Pacto Histórico, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador pidieron no votar las consultas del 8 de marzo.
“El partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido. Por lo tanto, no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador”, señala el comunicado del Directorio Nacional del Partido Conservador.
El Partido Liberal tampoco tiene candidato presidencial hasta el momento, al igual que Cambio Radical aunque algunos congresistas de este partido han manifestado su preferencia hacia Abelardo de la Espriella.
Por su parte el Pacto Histórico sí tiene candidato presidencial, sin embargo, el senador Iván Cepeda se presentará directamente a la primera vuelta.