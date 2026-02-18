David Luna le pide a la Fiscalía investigar la muerte del menor Kevin Acosta

El candidato a la presidencia David Luna interpuso ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue el caso de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió esperando una medicina para la hemofilia.

Luna asegura en el documento que se debe determinar si en este caso sí pudo haber cometido algún delito y, de ser así, pide que se identifique a los responsables.

“Nuestra intención no es la de realizar señalamientos directos o concluyentes, sino la de poner en conocimiento de la autoridad competente una serie de hechos de público conocimiento que, por su gravedad, amerita. Una investigación exhaustiva y diligente”, dice Luna en el documento.

🚨🚨Por Kevin interpuse ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue a fondo lo ocurrido.



Un niño de seis años no puede morir esperando un medicamento en Colombia. Y mucho menos puede revictimizarse a su familia ni desviar la… pic.twitter.com/O1rjGYIdP7 — David Luna (@lunadavid) February 18, 2026

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha generado una polémica al referirse al tema, pues ha dicho que la familia debió haber tomado medidas de prevención y una de ellas era no permitirle montar en la bicicleta.



El mandatario también ha ordenado una investigación para poder esclarecer los hechos.

El candidato Luna, al referirse a su solicitud a la Fiscalía, dijo: “He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminó en su muerte, y que se evalúe la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.