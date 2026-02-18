En vivo
David Luna le pide a la Fiscalía investigar la muerte del menor Kevin Acosta

David Luna le pide a la Fiscalía investigar la muerte del menor Kevin Acosta

Kevin Acosta tenía 7 años y murió esperando una medicina para la hemofilia.

